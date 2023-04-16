أماكن خروجات العيد في محافظة المنوفية.. أهمها مدينة شبين الكوم

تتنوع أماكن خروجات العيد في محافظة المنوفية، فقطاع كبير من المواطنين يتجه إلى قضاء وقت الإجازة في الحدائق والمتنزهات العامة وأيضا في الأندية ومراكز الشباب المنتشرة في كل المدن، فضلا عن توجه الكثيرين إلى قضاء أوقات الاستمتاع بإجازة العيد في المناطق والشوارع الرئيسة خاصة مدينة شبين الكوم.

أماكن خروجات العيد في محافظة المنوفية

ومن بين أهم أماكن خروجات العيد في محافظة المنوفية، في الأندية ومراكز الشباب التي تتميز بالمساحات الخضراء الكبيرة، فإن هناك العديد الأماكن المميزة التي تستحق قضاء وقت سعيد في إجازة العيد فيها، ومن بينها، نادي جمهورية شبين الكوم، واستاد الجامعة في شبين الكوم، ونادي ميت خاقان الرياضي، ومركز شباب تلا، ونادي بركة السبع، ونادي قويسنا، ونادي أشمون، ونادي منوف، واستاد شبين الكوم الرياضي.

أماكن خروجات العيد في مدينة شبين الكوم

ومن أهم أماكن خروجات العيد في محافظة المنوفية والتي يقصدها عشرات الآلاف هي مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة، والتي يتوفر فيها عدد من المناطق الجاذبة للمواطنين، ومن بينها، شارع المصنع بمدينة شبين الكوم والذي يحتوي على المقاهي والمطاعم، وكذلك شارع الاستاد والذي يشهد زحاما شديدا في أيام الأعياد، وكورنيش شبين الكوم، من المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا مع تطويرها والظهور بشكل جمالي مميز، وكذلك قصر ثقافة شبين الكوم والذي يحتوي على سينما ومسرح لعرض الأعمال الفنية والحفلات، وكذلك الملاهي.

ومن بين أماكن خروجات العيد في محافظة المنوفية، في المراكز المختلفة، الممشي الجديد لمدينة الشهداء والتي يشهد زحاما في المناسبات، وكذلك الحدائق العامة في مدينة تلا ومن بينها حديقة الرئيس السادات وحديقة السيدة جيهان السادات، وحديقة 30 يونيو في منوف، وكذلك الحدائق العامة في مدينة أشمون، والحدائق في مدينة الباجور وسرس الليان.