بدأ العد التنازلي لعيد الفطر المبارك حيث تفصلنا أيام قليلة فلكيا، مع جعل للمواطنين يبحثون عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية للاستعداد لإقامة الصلاة، والاحتفال بأجواء العيد السعيدة برفقة الأهل والأصدقاء في القري والمراكز والمدن.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية، موضحا أن الموعد يكون في تمام الساعة الخامسة و 48 دقيقة، ويكون في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، حيث أصبحنا على بعد أيام قليلة من نهاية شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية

وتستعد مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية علي قدم وساق لموعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية، وتجهيز المساجد والساحات التي سيتم إجراء الصلاة فيها، والتشديد على اتباع الضوابط والتعليمات التي تعلنها مديرية الأوقاف في المحافظة بقيادة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر 2023 ستكون في نفس المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة، ويكون تحديد إقامة الصلاة في الساحات وفق تنظيم كل مديرية أوقاف غي كل محافظة ووفق الترتيبات اللازمة، حيث يترقب الملايين موعد صلاة العيد للاحتفال وقضاء أوقات سعيدة.