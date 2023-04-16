الماعز الأبيض وأبوعوق والدب الروسي تستقبل زوار حديقة الحيوان بالإسكندرية

استعدت حديقة الحيوان في الإسكندرية لاستقبال زوارها في عيد الفطر 2023، حيث تعد من المزارات السياحية الجاذبة، ومن أولويات المواطنين في العيد لمعظم الأسر والعائلات المصرية، إذ يزورها الكبار والصغار لقضاء يوم كامل في فسحة مميزة، تشمل الماء والخضرة ومشاهدة أنواع كثيرة من الحيوانات البرية والبحرية والطيور والزواحف، الأليف منها والمفترس، خاصة أن حدائق الحيوانات تهتم بالتطوير وتوفير الحيوانات لزيادة عدد الزوار والمشاركة فى إسعاد المواطنين لاسيما في المناسبات والأعياد.

تطوير حديقة حيوان الإسكندرية

الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، قالت لـ«الوطن»، إن تطوير الحديقة مستمر من عام لآخر لتوفير كل احتياجات زوارها من وسائل الترفيه والراحة أثناء قضاء الإجازات والأعياد، إذ تسعى الإدارة دائمآ لتوفير مختلف أنواع الحيوانات والطيور والزواحف، كما يجرى الإعلان عن حالة الطوارئ أثناء الأعياد، وتوفير سيارات الإسعاف والأطباء، وتواجد رجال الشرطة لتأمين الزوار، ومنع حدوث أي احتكاكات نظراً للزخام المتوقع، ومتابعة الأطباء البيطريين للحيوانات طوال الوقت نظراً للزحام المتوقع.

الماعز الفرنسى أحدث حيوانات الحديقة

ومن أحدث الحيوانات التى وصلت حديقة الحيوان في الإسكندرية مؤخراً بحسب «عزيز» الماعز الفرنسي، والذى مدت الإدارة المركزية حديقة حيوان الإسكندرية به إلى جانب سبع البحر والدب الروسي والحيوانات القزمية التي تعجب الأطفال دائمآ، كما سيشاهد زوار الحديقة خلال فترة الأعياد ولدات جديدة منها أشبال الأسود وأبو عوق والطواويس والبجع والقرود والنسناس وسبع البحر وفرس النهر.

بيت السباع وبيت الزواحف

وأوضحت مدير الحديقة، أنه جرى التجهيزات والإستعدادات لاستقبال زوار الحديقة خلال فترة الأعياد، سواء أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر 2023 المبارك في كل الحديقة، كما تم الاستعداد ببيت الزواحف الذي يضم مجموعة كبيرة من الزواحف وأنواع مختلفة من الثعابين والأفاعي والسلاحف، بجانب بيت السباع الذي يضم الأسود واللبوءات والنمور إلى جانب الأسود والأشبال الموجودين بالمنطقة الخارجية.

مواعيد العمل وأسعار الدخول

وأوضحت مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن مواعيد فتح أبواب الحديقة للجمهور السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، مناشدة الزوار بعدم الاعتداء على الحيوانات أو إلقاء الطعام لها لأن كل حيوان له نوع طعام مختلف يتم توفيره، كما يجب على الأطفال عدم ممارسة العنف مع الحيوانات الأليفة أو إلقاء الأشياء عليهم، للحفاظ عليها.