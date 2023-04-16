القبض على المتهمين بسرقة أسلاك أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك، يتضمن تورط شخصن في سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة، وتمّ تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً سرقة شخصين مجهولين بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

ضبط مرتكبي الواقعة

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني، تمكّن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصين - لهما معلومات جنائية) وعثر بحوزتهما على (مقص حديدي - لفافتي كابل كهربائي خاصة بأعمدة الإنارة - سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.