ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات بـ2.5 مليون جنيه في الإسماعيلية 

أسفرت جهود رجال الشرطة بالإسماعيلية عن ضبطشخصين بحوزتهما مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخصين، سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة في قضية مخدرات، وذلك حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية.

ضبط مواد مخدرة

وقام رجال الشرطة بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين زنة 30 كيلوجراما، وأسطوانة تحتوي على مسحوق الهيروين المخدر، ومكبس حديدي، وخلاطة كهربائية تحوي آثار مواد مخدرة، وكوريك هيدروليكي، وقطعتين حديديتين، وقطعة حديدية أسطوانية خاصة بإعداد أسطوانات المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسيارة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة، والسيارة للتنقل والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.5 مليون جنيه تقريباً.