أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ، عقب اعتماد الجدول من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ، والملاحظات الخاصة بها، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ، فإن طلاب تلك المرحلة يؤدون امتحاناتهم كالتالي:

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

- السبت 13 مايو 2023: مادتي العلوم والهندسة.

- الأحد 14 مايو 2023: مادة الجبر والإحصاء.

تعليمات امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في كفر الشيخ

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد وضعت عدد من التعليمات الخاصة بامتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ، وهي كالتالي:

- يتم الامتحان بمعرفة المدرسة والأسئلة مسؤولية التوجيه المختص.

- يتم امتحان العلمي قبل الامتحان النظري بوقت كاف طبقاً لكتاب الوزارة.

- يتم العمل بهذا الجدول للمدارس التي تمتحن مساءً علي أن يبدأ الامتحان بعد الانتهاء من الفترة الأولي في تمام الساعة الواحدة ظهراً مع مراعاة الزمن لكل مادة.

- تم إعداد الجدول بمشاركة اتحاد طلاب المديرية.