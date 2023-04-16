ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه.

وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على «2 طبنجة مُعدلة، و6 طبنجة محدث صوت، و7 خزينة، و20 طلقة خرطوش، وملبغ مالي، وهاتف محمول، ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.