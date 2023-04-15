«الداخلية»: ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية في كمبوند بالتجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما جرى تداوله عبر بعض الحسابات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول خبر سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/4/2022 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مالك المحل المشار إليه ، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى باستخدام "شاكوش" وسرقة (عدد من المشغولات الذهبية) ولاذوا بالفرار.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/4/2022 من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.