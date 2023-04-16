أمن المنافذ يضبط 11 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، حيث جرى ضبط 5 قضايا.

المخالفات المرورية

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 2266 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 73 قضية، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة جرى ضبط قضية.

تنفيذ 327 حكما قضائيا

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 327 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، جرى ضبط 11 قضية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.