ضبط 4 قضايا تهريب جمركي و2332 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2332) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية.

تنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (241) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.