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مسلسل حرب الحلقة 4.. تفجير قسم ثالث العريش

كتب:

نورهان نصر الله
09:35 م | السبت 15 أبريل 2023
مسلسل حرب

مسلسل حرب

دارت أحداث مسلسل حرب الحلقة 4، بإنقاذ الرائد عمر، الذي يقدم دوره الفنان محمد فراج، الباقين على قيد الحياة بعد تفجير قسم ثالث العريش، ويذهب بهم إلى مستشفى العريش العام.

مسلسل حرب الحلقة 4 بطولة أحمد السقا ومحمد فراج

خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 4، يتفاجأ عمر والضابط «شريف» أحمد سعيد عبد الغني، بحجم الإصابات الموجودة داخل المستشفى، وهو التفجير الذى أحدثه محمود البزاوي.

مسلسل حرب الحلقة 4 تأليف هاني سرحان

ويذهب أحمد السقا خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 إلى محمود البزاوي، وهو القائد ليبارك له على تفجير قسم ثالث العريش، ويطلب منه مقابل مادي كبير مقابل المواد المتفجرة، ويقوم أحمد السقا بقتله لأنه قتل والده قبل ذلك، ويقوم بارتداء الخاتم الخاص به. 

يبدأ عرض مسلسل حرب الحلقة 4 الساعة 9:00 مساء على قناة ON، والساعة 10:00 على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الرابعة على ON الساعة 3:15 من صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 3:15 عصرا، وتتاح الحلقة الرابعة من مسلسل حرب على منصة «واتش آت» الإلكترونية بعد عرضها مباشرة على التلفزيون.

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بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.