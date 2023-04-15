مسلسل حرب الحلقة 4.. هروب أحمد السقا من محمد فراج

خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 يطلب محمد فراج من أحمد سعيد عبد الغني، عدم مغادرة سيناء إلا بعد القبض على أحمد السقا، ولكن التعليمات تأتيهم بالمغادرة والعودة للقاهرة، ولكن محمد فراج يقنعه بالبقاء في سيناء.

مسلسل حرب الحلقة 4 من بطولة أحمد السقا

وتشهد أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 ذهاب محمد فراج إلى المستشفى التي كان يعالج فيها أحد أفراد تنظيم الارهابين «فؤاد»، من أجل كشف معلومات عنه، للوصول إلى مكان التنظيم الإرهابي.

مسلسل حرب الحلقة 4 من بطولة محمد فراج

وفي المقابل يعرف أحمد السقا ان الرائد عمر«محمد فراج» يحاول الوصول له، لذلك يطلب من أحد أفراد التنظيم الإرهابي، أن ينتظره عقب خروجه من المستشفي ويطلق النار عليه لقتله، وبالفعل يحدث ذلك ولكن ينجو محمد فراج من الحادث المدبر.

يتم محاصرة أحمد السقا قبل هروبه، ولكن السقا كان يتوقع ذلك، وصاحب عددا من الرجال لمواجهتهم بإطلاق النار، وبالفعل نجح في الهروب منهم.