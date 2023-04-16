موعد قرعة الحج السياحي 2023 والأسعار

حددت وزارة السياحة والآثار يوم 19 أبريل، آخر موعد للتقديم في الحج السياحي، على أن يكون موعد قرعة الحج السياحي 2023 يوم 30 أبريل، لاختيار نحو 16 ألفا من المتقدمين في القرعة، وفتحت الوزارة باب التقديم للحج السياحي بداية من 12 مارس الماضي، على أن يستمر التقديم حتى 19 أبريل الجاري من خلال شركات السياحة المخصصة في جميع أنحاء الجمهورية.

ضوابط الحج السياحي

ومع اقتراب موعد قرعة الحج السياحي 2023، تواصل وزارة السياحة مع الشركات السياحية، تلبية رغبات المواطنين المتقدمين للحج السياحي من توفير الخدمات والجودة والحفاظ على ضوابط الحج السياحي لضمان نجاح الرحلات وتوفير سبل الراحة، ومن المقرر أنّ ضوابط الحج السياحي تستوجب التزام شركات السياحة في مصر بالعمل وفق قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، علاوة على الالتزام بالضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة المصرية والسعودية خاصة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج الحالي.

أسعار الحج السياحي

وفيما يتعلق بموعد قرعة الحج السياحي، جرى تحديد أسعار الحج السياحي حسب المستوى والبرنامج والخدمات، وتتراوح بين 310 آلاف جنيه و275 ألف جنيه و230 ألف جنيه، أما الحج الاقتصادي البري يتكلف 130 ألف جنيه، والحج الاقتصادى طيران بـ130 ألف جنيه، دون قيمة تذكرة الطيران، كما أنّ جميع أسعار الحج السياحي لا تشمل تذاكر الطيران باستثناء الحج البري.

تعليمات منظمة للحج

ومن الضوابط التي يشملها موسم الحج السياحي، الالتزام بالتعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لهذا العام، إضافة إلى توعية الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج.