بدء موسم حصاد القمح في القليوبية والمحافظ يحث المزارعين على التوريد

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لإحدى مزارع القمح بقرية منشأة بنها التابعة لمركز ومدينة بنها، في إطار جهود المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح.

بدء موسم الحصاد

والتقى محافظ القليوبية بالمزارعين والفلاحين بتلك القرى، وتحدث إليهم مطالبا بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات والتيسيرات لاستقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

استعدادات الصوامع لاستقبال موسم القمح

وتابع «الهجان» خلال الجولة استعدادات الصوامع لاستقبال موسم القمح وتفقد صومعة بنها، وأكد للمسؤولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لإستقبال القمح وذلك لإستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح. وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم وإستلام الأقماح.

وأكد المحافظ، الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد، وتوريد القمح المحلي، حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.