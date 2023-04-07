تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء.. اعرف الشروط

زادت خلال الفترة الأخيرة، التساؤلات بين المواطنين حول تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» تفاصيل رحلات الحج لنقابة الأطباء.

تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء

وتم الإعلان عن تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء في بيان صدر عن النقابة، وقالت من خلاله اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، إنّ رحلة الحج السياحي «5 نجوم» للأطباء وأسرهم، طبقًا لضوابط وزارة السياحة، ستكون 14 يومًا 13 ليلة، في الفترة من 1 إلى 14 ذي الحجة 1444.

وفي الحديث عن تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء، أشارت النقابة في بيانها، إلى أنه يتم التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء حتى 10 أبريل 2023، بمقرات النقابات الفرعية، ويُشترط تقديم الطبيب أولا مع الوالد أو الوالدة.

رسوم الحج السياحي لنقابة الأطباء

وبخصوص تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء، فيتم سداد مبلغ 40100 جنيه مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة «صالحين لمدة عام»، وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة، كما أشارت إلى أنه سيتم إجراء قرعة للأطباء فقط الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة وزارة السياحة على التأشيرات الخاصة بالنقابة في حالة ورودها.

وعن تفاصيل ورسوم الحج السياحي 2023 لنقابة الأطباء، قالت النقابة، إن سعر رحلة الحج لم يتم تحديده وسيتم الإعلان عنه بمجرد تحديده، كما أشارت إلى شروط التقدم لرحلات الحج، وهي:

- التقديم فقط لمن لم يسبق له الحج من قبل.

- السيدات أقل من 45 عامًا بمحرم لم يسبق له الحج.

- التقديم في جهة واحدة فقط فلا يحق من تقدم في رحلات الحج التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعي التقديم إلا في جهة واحدة فقط.