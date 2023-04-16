جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي بالأقصر.. تبدأ 6 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد، وكيل الوزارة، جدول امتحانات أولى إعدادي 2023 الترم الثاني بمحافظة الأقصر، والتي تبدأ يوم 6 مايو 2023 حتى 15 من نفس الشهر.

امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني بمحافظة الأقصر

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني بمحافظة الأقصر، لمدارس التعليم العام، والخاص، والرسمي لغات، يوم 6 مايو.

وشدد وكيل الوزارة على واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بكل ضوابط ورقة الامتحان، وكذلك التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الإمتحان من حيث جودة الطباعة، والمحافظة على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، وكذلك التعامل بكل حزم مع المخالفين.

تشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات

ووجه بمراعاة توفير الإضاءة اللازمة فى اللجان، والتأكد من سلامة المراوح، والإلتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، وأشار صبري خالد وكيل الوزارة إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الإمتحانات وتطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الإمتحانات، وأكد على ضرورة إعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الإمتحانات في المديرية والإدارات التعليمية.