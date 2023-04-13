استئناف رحلات البالون الطائر بعد توقف 4 أيام بسبب سوء الطقس في الأقصر

استأنفت رحلات البالون الطائر نشاطها، اليوم، بعد توقف دام أربعة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث حلقت أكثر من 45 رحلة تقل على متنها مئات السائحين، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

يحلق وفق اتجاهات الرياح

أضاف «الطيب»، أن سلطة الطيران المدني كانت قررت إيقاف نشاط البالون الطائر منذ الأحد الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، التي تهدد سلامة الطيران، لأن البالون الطائر يحلق وفق اتجاهات الرياح، ولا توجد به محركات تعدل من مساره.

رواج سياحي غير مسبوق

أوضح ممثل اتحاد شركات البالون، أن البالون شهد هذا الموسم رواجا سياحيا غير مسبوق، بفضل التدفقات السياحية التي جاءت إلى الأقصر مدفوعة بالعديد من الأحداث والفعاليات السياحية العالمية التي شهدتها الأقصر خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار وسلطة الطيران المدني.

توفير فرص عمل لشباب الأقصر

أشار الطيب إلى أن البالون الطائر يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، ويعد من الأنشطة السياحية التي وفرت أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر، يعملون في 17 شركة بالون طائر في وظائف طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.