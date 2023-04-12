قرية في الأقصر تنظم إفطارا جماعيا احتفالا بالمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

شهدت قرية الدير، أكبر قرى محافظة الأقصر، أضخم حفل إفطار جماعي لأهالي القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك على هامش متابعة المشروعات التنموية التي تُنفذ بالقرية.

مشروع تطوير منازل قرية الدير

وقال محمد حسين الجبالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه يجرى حاليا العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منازل قرية الدير، والتي تشمل 66 وحدة سكنية، ليصل إجمالي المنازل التي جرى تطويرها في مشروع التنمية المتكامل إلى 160 وحدة سكنية، حيث كان قد جرى الانتهاء من تطوير 99 منزلا في منطقة نجع الفوال بأكملها في المرحلة الأولى من المشروع.

وحرص الأهالي على الاحتفال باقتراب بدء العمل في المرحلة الثانية من المشروع، بإقامة حفل إفطار جماعي ضم كافة أهالي القرية.

إنشاء شبكة صرف صحي جديدة

وشهدت المرحلة الأولى التي تم تنفيذها من المشروع بنجع الفوال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل شبكة جديدة لكل منزل من منازل النجع، وتوفير خدمات صرف صحي لكل منزل بنجع الفوال، من خلال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة، وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة هم عدد سكان نجع الفوال، في إطار جهود توفير خدمات الصرف الصحي وتطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء أكاديمية العلماء الصغار المتخصصة

وتضمنت مشروعات التنمية بالقرية إنشاء أكاديمية العلماء الصغار المتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة «المنتسوري»، وأول حضانة تضم قسم خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر.