مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 25.. هل يتوصل الكبير لاسم عريس عمته؟

يترقب جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عرض الحلقة 25 بعد الاحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة 24.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 7

ويواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 25، البحث عن اسم عريس عمته الكبيرة فحت، الذي أخفته عنه، ما جعل الكبير يدخل في حالة اكتئاب، ويضطر للذهاب إلى الدكتور ربيع لإيجاد حل له.

ويتساءل الجمهور بعد عرض الحلقة 24، حيث سعى الكبير بشتي الطرق لمعرفة اسم عريس عمته الكبيرة، حيث حاول سماع مربوحة والكبيرة من خلف الباب، لكنه يستطع معرفة الاسم كما حاول أن يوقع مربوحة في الكلام، لكنها نسيت اسم العريس.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع، يضم عددا كبيرا من النجوم، بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، ويعرض المسلسل عقب أذان المغرب على قناة أون.