مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. مربوحة تنقل خبراتها الزوجية للكبيرة فحت

بدأت مربوحة خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7، والذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب، في نقل خبراتها للكبيرة فحت قبل زواجها.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وفي مشهد من أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7، جمع مربوحة والكبيرة فحت، وجهتها مربوحة بالاعتناء ببشرتها والاهتمام بـ «الأطقم»، وعرضت عليها مجموعة أطقم وهي النحلة أم عسل، وكاش مايوه سمكة التونة، وماسك سكريم لتعجب الكبيرة بالماسك سكريم وتطلب من مربوحة أن تأخذه.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عدد كبير من نجوم الفن والذين تألقوا خلال أجزاء المسلسل، وهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب، ويعرض المسلسل عقب أذان المغرب على قناة أون.