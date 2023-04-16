مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. جوني يستعد للقاء عريس الكبيرة فحت

خلال أحداث الحلقة24، من مسلسل الكبير أوي 7، شهدت الحلقة مجموعة من المواقف الكوميدية والتي كان أبطالها مربوحة والكبير وجوني.

الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 7

بدأ جوني الاستعداد لمقابلة «حفني» عريس عمته الكبيرة فحت، وكان الاستعداد عبارة عن تدريبات على البلطجة وبدأها مع صديقة هجرس ولكن استطاع الاخير الانتصار عليه، لينزل جوني ويمارس هذه البلطجة على أهالي المزاريطة في المقهي، ولم يجد أي رد فعل منهم، ليكتشف أن حفني الديب قام بالسيطرة على أهالي المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يوميا عقب أذان المغرب على قناة أون، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام أسماعيل ومصطفى غريب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا.