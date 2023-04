موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعرض خلال رمضان 2023 على شاشة قنوات أون، ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تقدمها القناة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يناقش قضايا مجتمعية.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يأتي الساعة 1:45 صباحا، الساعة 3:30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6:20 مساء، ويمكن متابعة قناة on drama عبر التردد الآتي:

التردد 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يكشف عن رد فعل الكبير أوي الذي يمثل دوره الفنان أحمد مكي، بعد معرفته أنّ عمته الكبيرة فحت التي تمثل دورها الفنانة سما إبراهيم تريد الزواج بشخص ما، لكنها ترفض أن تخبر الكبير اسمه، الأمر الذي يغضب الكبير أوي كثيرا ويجعله يدخل في حالة اكتئاب.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

وخلال موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on drama رمضان 2023 يظهر الكبير أوي وهو يحاول معرفة اسم الشخص التي تريد عمته الزواج به، فهل ينجح الكبير أوي في ذلك أم لا؟، وفي نفس الوقت أخبرته الكبيرة فحت أنّ جوني سيكون وكيلها وليس هو.