انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ 29 أبريل

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وكيفية تأمينها وتذليل كافة المصاعب التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والرائد حمد ضياء الدين، رئيس قسم الرقابة الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ومسئولي جهات الولاية على الأراضي المتعدى عليها، والشؤون القانونية والجيومكانية في مجالس المدن.

تجهيز المعدات للتعامل مع التعديات المختلفة

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي جهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية بالتعاون لإزالة تلك التعديات، وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات المختلفة، مشيراً إلى أنه من المقرر انطلاق الموجة الـ21 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة «وحدات محلية، وري، وقطاع أعمال، وسكة حديد، وأوقاف، وأثار»، وغيرها من جهات الولاية الأخرى.

موعد بدء حملات الموجة الـ21

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن حملات الموجة الـ21 تبدأ يوم السبت 29 أبريل الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تُنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.