محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الشوارع وتبطين الترع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية، كما وجّه بإزالة عدد من الإشغالات من عدد من الشوارع لتعدي أصحاب المحال على الشوارع، بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير مواقف كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يتفقد كوبري القنطرة الأعمال الجارية

كما تفقد المحافظ، كوبري القنطرة الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ.

تبطين 395 كيلومتر ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين ترعة ميت يزيد، وترعة الشاكرية، مكلفاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، ليتم تبطين بقية الترع بالمراكز، مؤكداً أنه تم تبطين 395 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما تفقد أعمال إنشاء الطريق الجديد بالمجمع السكني غرب مدينة كفر الشيخ، إضافة للمحاور والطرق التي تربط غرب بشرق العاصمة، وأعمال إنشاء كوبري سخا العلوي، كما وجّه محافظ كفر الشيخ بوقف حالة بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.