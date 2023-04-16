«عم ربيع» يجسد جدعنة الدمايطة في تحت الوصاية.. والأهالي: حسينا إنه متربي معانا

بعد ظهور الفنان رشدي الشامي مع الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية والذي يجسد دور «عم ربيع»، رحب أهالي دمياط بالشخصية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع إشادات وتعاطف مع عم الربيع، الشخصية التي يجسدها الفنان رشدي الشامي بمواقف رجولة نالت إعجاب الجمهور وإشادته خاصة الشعب الدمياطي.

وفي مسلسل تحت الوصاية الذي لا يزال تُصور مشاهد منه في دمياط، ظهر الفنان رشدي الشامي «عم ربيع» بمشاهد عديدة في مواقف الشهامة والرجولة والجدعنه سواء في مشاهد الصيد على المركب أو أثناء بيع الجمبري بعد تعرض منى زكي خلال أحداث المسلسل لمشاكل بسبب رفض المجتمع للمرأة في هذا العمل، فوقف بجانبها وقفة ابن البلد على حسب ما قاله لـ«الوطن» هاني غنيم من أهالي عزبة البرج.

تقمص رشدي الشامي شخصية عم ربيع أعطى انطباعا أنه دمياطي

وتابع أن أهالي عزبة البرج من خلال هذا الدور شعروا أن رشدى الشامي دمياطي الأصل حيث أتقن تقمص الشخصية بشكل احترافي في كل مشاهده ومواقفه وتعبيرات وجهه البشوشة الطيبة التى تدعو للأمل.

رشدي الشامي: الدمايطة من أطيب وأكرم الناس

الفنان رشدي الشامي أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تجربة التصوير في البحر من أجمل التجارب التي استمتع بها حاليا في دمياط مع الفنانة منى زكي وجميع الممثلين زملائي بالمسلسل، كما أشاد باستقبال أهالي دمياط له قائلا: «من أطيب وأكرم الناس خاصة مدينة عزبة البرج حيث رأيت فيهم النخوة والجدعنه والكرم من أول يوم جئنا فيه إلى المدينة التي يعمل معظم أهلها في صيد الأسماك بالبحر».

وأضاف الفنان رشدي الشامي: لم أكن اتخيل أن دمياط بهذا الجمال، حقيقي بلد جميلة بموقعها ومناظرها وناسها الطيبين الذي أحببتهم طوال فترة عملي.

اللكنه العزباوية الصحيحة صعبة ولا يتقنها الا قليلون

أتقن الفنان يسري الشامي اللكنة الصحيحة لأهالي عزبة البرج الصيادين طبقا لهالة عبدالعال من أهالي دمياط، ولفتت إلى أنها تعتبر من أصعب اللكنات والذي يصعب علي الكثير نطقها بالشكل الصحيح إلا أن الشامي أجادها في دور «عم ربيع» قائلة: «تخيلنا أنه مولود في عزبة البرج من إتقانه للكنة وتقمصه الشخصية وتحدثه بشكل تلقائي خلال المسلسل».

إتقان لكنة الصيادين

محمد عصعوص مصحح اللكنات في المسلسل أوضحأن الفنان رشدي الشامي استجاب سريعا للكنة صيادين عزبة البرج بدمياط، وتقمص الشخصية بكل ثلاثة وإتقان وأنه ممثل بارع وفنان موهوب وتعلمنا منه كثيرا.