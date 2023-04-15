مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9.. منى زكي تستعيد هيبتها على المركب

أحداث جديدة مشوقة نستعرضها ضمن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، التي بدأت بمحاولة بحث منى زكي «حنان» عن حل لإعادة تشغيل المركب مرة ثانية بعد أن تلفت بضاعتها ولم تتمكن من حصد رزقها، وهو ما دفع الصيادون إلى التخلي عنها، لسرعان ما يقترح عليها رشدي الشامي «الريس ربيع» بأن يقترضوا مبلغًا من المال، من أحد المتخصصين في تسليف الآخرين، حتى يتمكنوا من إعادة الصيادين وتشغيل المركب مرة أخرى.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9

وتتابعت الأحداث ضمن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 9، بموافقة «حنان» على اقتراح «الريس ربيع»، وحصولها على مبلغ 20 ألف جنيه كـ سُلفة بشرط أن تعيده بقيمة 35 ألف جنيه بعد أسبوعين من الحصول عليه، وهو ما اضطرت للموافقة عليه.

أزمة صحية لـ حما منى زكي

وعلى جانب آخر، تعرض جميل برسوم «الحاج عطية» حما منى زكي، إلى وعكة صحية مفاجئة، حيث جرى نقله إلى المستشفى ليتبين إصابته بسكتة دماغية، وهو ما تسبب في حزن نجله دياب «صالح»، الذي قرر إعادة فتح وتشغيل ورشة والده الخاصة من أجل توفير المال.

وانتهت أحداث مسلسل تحت الوصاية، بعودة «حنان» إلى الصيادين مرة أخرى ومنحهم أجرهم الخاص بعملية الصيد الماضية، وهو ما جعلهم يوافقون على مساعدتها مرة أخرى في عمليات الصيد الجديدة.

وقبل صعود الصيادين إلى المركب مرة أخرى، عاملتهم «حنان» بحالة من الجد والصرامة، واشترطت عليهم ألا يقوموا بأي أعمال شغب خاصة علي صبحي «عيد» الذي يقوم بتعاطي المواد المخدرة، وهو ما جعل «الريس ربيع» بتشجيعها وإشادتها بأنها نجحت في تولي دور «ريس المركب»، لتعيد الشعور بالثقة في نفسها مرة أخرى.