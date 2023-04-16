مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، أمر بات يحرص على معرفته العديد من متابعي العمل، لما يقدمه من أحداث درامية تمس الواقع بصورة إبداعية، بشأن ما يخص قانون الوصاية على الأبناء، والمشكلات التي تترتب ليه خاصة نحو الأرملة، وهو ما تمكنت الفنانة منى زكي من تجسيده ببراعة تامة.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

وتتمثل قائمة مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023، في عرضه للمرة الأولى على شاشة قناة DMC، في تمام الساعة 7:45 مساءً، فيما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً، وتأتي الإعادة للمرة الثالثة على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول عدد من القضايا المجتمعية الشائكة، التي يأتي أهمها تسليط الضور على قانون الوصاية، وتأثيره على أرملة تدعى «حنان» وتلعب دورها الفنانة منى زكي، التي تعيش وسط معاناة كبيرة بعد وفاة زوجها، لم تتمكن من تحملها، وذلك بعد أن أصبح حماها واصيًا على أموال طفليها، الذي يلعب دوره الفنان جميل برسوم، وهو ما يدفعه إلى التحكم بهم ومنع المال عنهم، لتشعر بالعجز نحو عدم تمكنها من توفير نفقات أولادها، وتضطر بيع أثاث منزلها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية نخبة من الفنانين من بينهم، منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، خالد كمال، مها نصار، علي الطيب، نهى عابدين، رشدي الشامي، جميل برسوم، عفاف رشدي، ثراء جبيل.