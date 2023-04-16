استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، بمرحلة النقل بالإعدادية، بالصف الثاني الإعدادي، حيث اعتمد محافظ بني سويف جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف.

جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي في محافظة بني سويف يوم الأربعاء 10 مايو القادم وفيما يلي جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف:

الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الخميس 11 مايو 2023: العلوم

السبت: 13 مايو 2023: الهندسة

السبت: 13 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

الأحد: 14 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الإثنين: 15 مايو 2023 : اللغة العربية والخط والإملاء.

جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك عقب الإعلان عن جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بني سويف.

محافظ بني سويف جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جدول امتحانات ثانية إعدادي 2023 الترم الثاني، بعد مذكرة مديرية التربية والتعليم والتي راعت الاجازات الرسمية وفترة الأعياد.