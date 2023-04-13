جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني الثانوي في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، والتي ستنطلق يوم السبت 6 مايو، للمدارس الرسمية واللغات.

اللجان الامتحانية تبدأ في التاسعة صباحًا للفترة الأولى

وأكدت مديرية التربية والتعليم في السويس، بدء الفترة الأولى من اللجان الامتحانية في التاسعة صباحًا، على النحو التالي:

أولًا: المواد التي لا تُضاف إلى المجموع

السبت 6 مايو.. مادة المواطنة وحقوق الإنسان فترة أولى لمدة ساعة واحدة، والفترة الثانية كمبيوتر وتكنولوجيا.

الأحد 7 مايو.. التربية الدينية فترة أولى، مدة الامتحان ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا صناعة وإدارة أعمال لمدة ساعة واحدة.

ثانياً: المواد التي تُضاف إلى المجموع

الثلاثاء 9 مايو.. لغة عربية لمدة 3 ساعات، ولغة أجنية ثانية لمدة ساعة ونصف في الفترة الثانية.

الخميس 11 مايو.. فترة أولى لغة أجنبية أولى لمدة 3 ساعات، ومادة أحياء لمدة ساعتين للعلمي، وفي الفترة الثانية للأدبي فلسفة لمدة ساعتين.

الأحد 14 مايو.. جبر وتفاضل وحساب مثلثات فترة أولى لمدة 3 ساعات، وفترة ثانية علمي كيمياء لمدة ساعتين، وفترة ثانية أدبي تاريخ ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو.. تطبيقات رياضية لمدة ساعتين ونصف للعلمي، وجغرافيا لمدة ساعتين للأدبي.

الخميس 18 مايو.. فترة أولى فيزياء لمدة ساعتين للعلمي، وعلم نفس فترة أولى مدة اللجنة ساعتين للأدبي.

وحددت مديرية التربية والتعليم موعد عقد امتحان مادة التربية العسكرية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وسيكون يوم الخميس 30 أبريل في التاسعة صباحًا، وأن تجرى امتحانات العملي كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تحدده كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية.

وسيجرى الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليًا (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، وغيرها) قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتشتمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار متعددة بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عليها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية.