القبض على شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية

نجحت وحدة مباحث قويسنا، في ضبط شخصين لقيامها بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصري، حيث تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل ضبط متهمين للتلاعب بالنقد الأجنبي في المنوفية

وضبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية تتمثل في دولارات وإسترليني وريالات سعودية، ومبلغ مالي كبير بالجنيه المصري، وتبيم أن المتهمين هما «م.س» طالب ويبلغ من العمر 23 عاما ومقيم بمركز الشهداء، و«م.ص» حاصل على دبلوم وببلغ من العمر31 عاما ومقيم بمركز قويسنا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق في مركز قويسنا لمباشرة التحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة من مأمور قويسنا

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بالقبض على شخصين أثناء تواجدهما في سيارة ملاكي، وبحوزتهما كمية من النقد الأجنبي، وتم تحرير المحضر اللازم ويحمل رقم 88 جنح اقتصادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.