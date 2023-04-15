مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23.. يسرا تبحث عن زلابيا

جذبت الحلقة 23 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي يعرض على قناة cbc، انتباه متابعي المسلسل، إذ انتهت الحلقة بقيام سميحة باعادة البحث عن الجدة سوسو وتطور العلاقة بين الضابط حسام وسماح.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23.. يسرا تبحث عن صديقة الجدة سوسو

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 23، بإخبار الحسيني لـ سميحة أن الجدة سوسو لها صديقة تدعى زلابيا، وتقيم في الفيوم، وتطلب منه سميحة الذهاب معها للبحث عنها لتعرف منها طريق الجدة سوسو.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.