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عنبة عن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة: يسرا أجدع شخصية قابلتها

كتب:

محمود الرفاعى
09:30 م | الجمعة 14 أبريل 2023
عنبة

عنبة

أعرب الفنان ومغني الراب عنبة عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه في مشاركته الأولى في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة والمعروض حاليا عبر قناة سي بي سي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

قال عنبة لـ«الوطن»: «أفتخر وأتشرف إن أول بطولة لي في عالم الدراما التليفزيونية مع الفنانة يسرا، فأنا أحبها منذ أن وعيت على الفن، وهي منذ أن تعرفت عليها وهي إنسانة جدعة، وطيبة».

وأضاف: «إن السبب الرئيسي في نجاحه يعود إلى دعوات والدته». 

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة تدور قصته حول الدكتورة سميحة التي تعود من كندا بعد غياب 25 عاما عن مصر لكي تستلم ميراث زوجها الراحل جلال.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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بقلم محمود الرفاعى