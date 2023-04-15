مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. بطولة يسرا
كتب:
مريم جاد
03:34 م | السبت 15 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
بعد انتهاء الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة التي عرضت مساء السبت، ومواعيد إعادة عرض المسلسل، لذلك تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.
مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
تأتى مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.
وتأتي مواعيد عرض المسلسل، الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
شارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.