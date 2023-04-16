محافظ جنوب سيناء من كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ: مصر بلد المحبة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الشعب المصري عامة وشعب جنوب سيناء خاصة يعيشون حالياً مناسبات دينية ووطنية معاً تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأشار إلى أن عيد القيامة المجيد يتزامن مع شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، فالكل يحتفل وهذا هو عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بالأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية لتهنئته بعيد القيامة المجيد، وهنأ المحافظ أقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة.

كاتدرائية السمائيين

أكد محافظ جنوب سيناء إنه قام بزيارة اليوم الأحد إلى كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ يرافقه وفد من القيادات التنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بجنوب سيناء، ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة لتقديم التهاني إليهم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أضاف المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائما في كل المناسبات الدينية والقومية على التأكيد على الوحدة الوطنية لمصر وان أبناء مصر واحد فالجميع يحتفل بالمناسبات سويا لأن مصر هي بلد التآخي والمواطنة والمحبة والسلام.

وقال السيد عوض عضو مجلس النواب بجنوب سيناء في كلمته إن أعياد أقباط مصر هي أعياد للمصريين كافة موضحا «الأقباط يشاركون فرحة المسلمين في رمضان وعيد الفطر وشاهدنا موائد رحمن في رمضان يقوم عليها أقباط من أبناء مصر، بل إنهم يصومون احتراما للمسلمين في أماكن العمل».

وأوضح أن الشعب المصري يضرب للعالم أروع الأمثال في الوحدة الوطنية التي لا توجد في مكان آخر فالوطن للجميع والدين لله.

أسقف سيناء الجنوبية يهنئ المحافظ بعيد الفطر

قال الأنبا أبو للو أسقف سيناء الجنوبية، إن عيد القيامة يأتي مع اقتراب عيد الفطر وهذه بشرة خير فالجميع يعيش أجواء العيد والفرحة، وقدم التهنئة إلى محافظ جنوب سيناء والحضور بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر، وعيد تحرير سيناء.

أعرب أسقف سيناء الجنوبية عن سعادته الغامرة بتلك الزيارات وتواكب قرب عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة السلام، وأن تعم المحبة والإخاء وتستمر عجلة التنمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ، إن جميع العاملين بالمحافظة مستمرين في العمل والجهد، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة جدا لم تشهدها من قبل وفي خلال عدة سنوات قليلة سيحصد نتائجها جميع أهالي المحافظة.