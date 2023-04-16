أسماء المرشحين لحفل مسابقة الإمام الشعراوي الأولى لحفظ القرآن الكريم

أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية أسماء المرشحين لحضور حفل مسابقة الإمام الشعراوي الأولى لحفظ القرآن الكريم والأصوات الحسنة والإنشاد الديني غداً الإثنين الموافق 17 أبريل لعام 2023 بالقاعة الكبرى بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، برعاية محافظة الدقهلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والنائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، والتي تُعد المسابقة الأولى للمسابقات القرآنية.

تكريم الخمسة الأوائل في كل مستوى بمسابقة الشعراوي

وأوضح الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه سيتم تكريم الفائزين في مسابقة الإمام الشعراوي لحفظ القرآن الكريم، حيث يتم تكريم الخمسة الأوائل في كل مستوى بجوائز قيمة مقدمة من النائب طارق عبد الهادي، بالإضافة إلى خمسين جائزة تشجيعية لمن حصل على درجة عالية ولكنها لم تؤهله أن يكون من الخمسة الأوائل، مؤكدا أن المسابقة تعد أكبر مسابقة محلية في حفظ القرآن الكريم وتجويده والأصوات الحسنة في مجال التلاوة والابتهال الديني

مسابقة الإمام الشعراوي الأولى: حفظ القرآن الكريم كاملا

كشف درجات التصفية النهائية لمسابقة فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا

1- زیاد محمد مصطفی أنور طلخا

2- مودة السباعي محمود طلخا

3- ثناء على شعبان طلخا

4- أنس أحمد كمال طلبة السنبلاوين

5- شروق عبد الله محمد دکرنس

6- فاطمة الزهراء أحمد إبراهيم منية النصر

7- هشام أحمد قاسم تمي الأمديد

8- محمود السيد عبد اللطيف السنبلاوين

9- روان حامد عبد الفتاح دکرنس

10- مريم محمد محمود سلامة نبروه

11- الاء أحمد عبد المنعم الستيلاوين

12- عمر مصطفى الغصناوي المطرية

13- فتحي على فتحي شعبان جمصة

14- أبرار سعد إبراهيم نبروه

15- أماني أحمد عبد المنعم السنبلاوين

16- إيمان عبد الوهاب كامل دكرنس

17- إبراهيم حمدي أبو الفتوح المنصورة

18- منى إبراهيم السعيد دكرنس

19- ندى إبراهيم المهنى طلخا

20- منة محمد رمضان آجا

21- محمد خالد أحمد السعيد دكرنس

22- إسراء صلاح معوض اجا

23- عصمت محمد أحمد راغب آجا

24- محمد مصطفى الفصناوي المطرية

25- حبيبة محمد رمضان أجا

26- رقية محمد عبد الفتاح بلقاس

27- نورا أسامة إبراهيم السيد السنبلاوين

28- مريم علاء فوزي حالوش المنصورة

29- زينب محمد عبد المجيد محلة دمنة

30- حسين محمد حسین نصر تمي الأمديد

31- روان عبد العزيز محمد نجيب المنصورة

32- رنا عبد العزيز محمد نجيب المنصورة

33- يوسف محمود عباس المنصورة

34- معتز تامر المتولي حسن بلقاس

35- عمرو عبده أحمد موسى المطرية

36- ساندي السيد نصرطلخا

37- شيماء العراقي سعفان نبروه

38- زیاد هيثم السيد عطية السنبلاوين

39- إسلام السيد عبد المنعم بلقاس

40- منة مصطفى عبد الرحيم السنبلاوين

41- تسبيح بدوي عبدالرؤوف الجمالية.

مسابقة الإمام الشعراوي الأولى: حفظ نصف القرآن الكريم

التصفية النهائية لمسابقة فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الفرع الأول: حفظ نصف القرآن الكريم

1- محمد أحمد عبد المنعم السنبلاوين

2- محمد أحمد عبد الحميد أحمد محلة دمنة

3- ندى نسيم السعيد محمد الجمالية

4- أنس عبد الستار محمود دكرنس

5- هبة محمد شعبان نبروه

6- معاذ وليد منصور محمد بني عبيد

7- نورا محمد محمد حسبن المطرية

8-عمر الشبراوي السعيد دكرنس

9- أميرة محمد أحمد راغب اجا

10- عبد الباسط أشرف عبد الباسط بلقاس

11- منة أبو العز محمد فتوح الجمالية

12- نور المحمدي محمد إبراهيم طلخا

13- عادل محمد عبد الحكيم طلخا

14- ملك السيد عبد اللطيف السنبلاوين

15- رضا هاني فرج عباس تمي الأمديد

16- هنا محمد رمضان اجا

17- بسملة عاطف حسني علي السنبلاوين

مسابقة الإمام الشعراوي الأولى: حفظ ربع القرآن الكريم

كشف درجات التصفية النهائية لمسابقة فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي الفرع: الأول: حفظ ربع القرآن الكريم

1- عبد الرحمن وافي شكري السنبلاوين

2- رفعت محمد رفعت الشافعي محلة دمنة

3- علاء محمد جمال دويدار محلة دمنة

4- سارة سامح صبري راشد دكرنس

5- محمد عماد عوض سالم تمي الأمديد

6- رنا النبوي العيسوي النبوي اجا

7- محمد حمدي عبد اللاه الحنفي الجمالية

8- مازن حسام عبد العليم الشاذلي محلة دمنة

9- عمرو السيد المرسي محلة دمنة

10- آدم محمد مجدي مسلم المنصورة

11- أروى أحمد محمد متولي ميت غمر

12- محمد إيهاب وجيه أبو العينين المنصورة

13- ملك منصور ماهر إبراهيم المنصورة

مسابقة الإمام الشعراوي الأولى: أصوات حسنة قرآن كريم

كشف درجات التصفية النهائية لمسابقة فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي الفرع الثاني: أصوات حسنة قرآن كريم

1- أحمد رفعت مصطفى عبد الدايم السنبلاوين

2- محمد رمضان عبد العظيم العشري اجا

3- نور محمد الحسيني محمد بلقاس

مسابقة الإمام الشعراوي الأولي: أصوات حسنة إنشاد

كشف درجات التصفية النهائية لمسابقة فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي الفرح الثاني أصوات حسنة إنشاد ديني

1- محمد رؤف صدقي محمد السنبلاوين

2- مصطفى شكري مصطفى السنبلاوين

3- مريم ربيع عبد الرحمن بسيوني بلقاس

4- محمد أحمد إبراهيم البنداري بني عبيد

5- زينب السيد أحمد زكي تمي الأمديد

6- محمد ناصر محمد السعيد السنبلاوين

ومن جانبه قال النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، في بيان، إن المسابقة في موسمها الأول تقام على مستوى مراكز وقرى محافظة الدقهلية تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف، وتقام التصفيات النهائية بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الدقهلية، ويتم تكريم الفائزين بحفل كبير ليلة 25 رمضان، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية من وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤضحا أنه قرر إطلاق هذه المسابقة هذا العام باسم مسابقة «فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي» باعتباره علما من أبناء محافظة الدقهلية ورمزا من رموز الاسلام وإماما للوسطية والاعتدال، وذلك إحياء لذكراه.