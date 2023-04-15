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جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023 في «البحر الأحمر»

كتب:

شاذلى عبدالراضي
08:46 م | السبت 15 أبريل 2023
هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

اعتمد هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جداول امتحانات الترم الثاني مع التشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي وتوفير الأجواء أثناء الامتحانات. 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عبر موقعها الرسمى جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023‪ بمحافظة البحر الأحمر وتبدأ الامتحانات في الساعة التاسعة صباحا يوم السبت السادس من شهر مايو في مادة اللغة العربية ثم يوم الاثنين 8 مايو في مادتي الكيمياء والجغرافيا ثم الأربعاء 10 مايو في الرياضيات والتاريخ ثم يوم السبت 13 في الأحياء واللغة الأجنبية الثانية ثم الاثنين 15 مايو في الفيزياء والفلسفة ثم الأربعاء 15 مايو في اللغة الأجنبية الأولى. 

كشفت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحر الأحمر 2023‪  الترم الثاني وتبدأ الامتحانات في الساعة التاسعة صباحا يوم الأحد 7 مايو في مادة اللغة العربية ثم يعقبها أداء امتحان مادة التربية الدينية.

ويوم الثلاثاء 9 مايو في مادتي الكيمياء والجغرافيا ثم الخميس 11 مايو مادتي اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 مايو اللغة الأجنبية الثاني والتاريخ والتطبيقات الرياضية، والثلاثاء 16 مايو الرياضيات وعلم النفس والأحياء، والخميس 18 مايو فيزياء وفلسفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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