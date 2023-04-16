«مستقبل وطن» يطلق مبادرة «يلا نفرحهم» لشراء ملابس العيد للأطفال

أطلقت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن مبادرة «يلا نفرحهم» والتي تهدف إلى شراء لبس العيد للأطفال الأكثر احتياجا في الشوارع والحواري في ظل استعداد الشعب المصري لاستقبال أعياد الفطر والقيامة.

مبادرة «يلا نفرحهم»

تأتي المبادرة ضمن أنشطة خدمية يطلقها الحزب بالتزامن مع المناسبات الهامة التي يعيشها الشعب المصري وتحديدا الأعياد المباركة التي تمثل احتفالات دينية وشعبية يعيشها المسلمون والمسيحيون على حد سواء.

في ذات السياق نشرت صفحة أمانة القاهرة فيديو للمبادرة يتضمن حملة أطلقها شباب الحزب يظهر خلالها شراء ملابس العيد ورحلة لأحد المنتزهات ووجهوا دعوة لجموع الشعب المصري لتعميم المبادرة في كل شوارع وحواري مصر بمناسبة عيدي الفطر والقيامة.

مبادرة مستقبل وطن

وكتبت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن عن مبادرة «يلا نفرحهم» عبر صفحتها: «فيه أطفال كتير محرومة من فرحة العيد بسبب ظروف حياتهم، بس فيه أمل الفرحة السنادي تبقى في كل شارع وكل حارة، والأمل موجود طول ما احنا موجودين».

وتابعت: «انزل من بيتك وجمع صحابك وحبايبك واشتروا لبس العيد لكل طفل مش قادر يشتري، يلا بينا نقول لولاد حارتنا مسيحي ومسلم، فاكرينكم يلا بينا نمد ايدينا لكل اللي مش قادر ونقوله احنا معاكيلا نفرح ونفرحهم»، متابعة: «بدأنا أول فرحة من أمانة القاهرة وبندعوا أهلنا تبقى 100 مليون فرحة في كل شارع وكل حارة».