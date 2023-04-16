أسعار ملابس العيد في معارض أهلا رمضان 2023.. تبدأ من 80 جنيها

شهدت أسعار ملابس العيد في معارض أهلا رمضان 2023 إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، والتي تنخفض قيمتها مقارنة بالأسعار خارج المعارض بنسبة ملحوظة.

وتبدأ أسعار ملابس العيد في معارض أهلا رمضان 2023 من 80 جنيها حتى 200 جنيه، إذ تنخفض عن نظيرتها في المحلات بنسبة 40%.

توفير ملابس عيد الفطر في معارض أهلا رمضان

وفي سياق متصل، قال يوسف إبراهيم عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن معارض أهلا رمضان طرحت في النصف الثاني من شهر رمضان العديد من الملابس والأحذية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، بتخفيضات تصل لـ40%.

وأوضح أن الأسعار جرى طرحها بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وذكر أن الإقبال ليس بسبب اقتراب عيد الفطر فقط، بل هناك إقبال من جانب المواطنين الأقباط على شراء الملابس الجاهزة استعدادا للأعياد الخاصة بهم.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال يوسف إبراهيم إن العديد من محلات الملابس الجاهزة شهدت من بداية شهر أبريل إقبالا من جانب المواطنين على شراء ملابس العيد التي تختلف أسعارها حسب المنطقة والمحلات.