«مستقبل وطن» بجنوب سيناء: تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم الثلاثاء

قال جيفارا الجافي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، إن الحزب نفذ عدة برامج ومبادرات طوال شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن المبادرات شملت توزيع مواد غذائية وقوافل طبية ومسابقات رمضانية في القرآن الكريم.

وأضاف الجافي في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة أن تكون البرامج المقدمة شاملة الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن، مع مراعاة الأسر الأكثر احتياجا والأرامل وذوي الهمم.

أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم

وأكد أمين مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء على أنه جرى تنظيم مسابقة لأول مرة عن أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم، وشملت فئات عمرية مختلفة، ونظمتها أمانة الثقافة والفنون بطور سيناء، موضحا أن المسابقة تضمنت ذوي الهمم وأشرف عليها علماء من الأزهر الشريف والأوقاف.

وتابع أن نتائج المسابقة جاءت كالتالي:

1- الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة، وفاز في المركز الأول أنس وليد صابر، والمركز الثاني إبراهيم سمير أبو العلا.

2- الفئه العمرية من 13 سنة حتى 20 سنة، وفاز بالمركز الأول محمود سعد بدير عماشة، والمركز الثاني وائل محمد عبد الرازق.

3- الفئة العمرية الثالثة من 21 سنة فيما أكثر، وفاز بالمركز الأول هشام رجب محمود، والمركز الثاني يوسف محمد رشدي.

4- فاز من ذوي الاحتياجات الخاصة كريم عبد الرازق.

تكريم الفائزين في المسابقة

وقال ياسر عرفات، أمين تنظيم مستقبل وطن بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه تقرر تكريم الفائزين في مسابقه تلاوة القرآن الكريم الثلاثاء المقبل بقاعة مركز التأهيل في احتفاليه كبرى، موضحاً أنه لأول مرة يتم تنظيم مسابقة أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم.

وأضاف أن لجنة التحكيم ضمت الشيخ عبد السلام السيد معلم القرآن والتجويد بالأزهر الشريف، والشيخ رمضان سعيد أحمد، معلم القرآن بالأزهر الشريف، والشيخ محمود السيد مكاوي، إمام وخطيب بالأوقاف، ومحمود عيسى، كبير المذيعين بإذاعة جنوب سيناء، وأحمد صبحي المشرف العام على المسابقة.