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استقرار حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
07:12 م | الأحد 16 أبريل 2023
ميكروباص الإسماعيلية

ميكروباص الإسماعيلية

قالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي إن حالة المصابين في حادث الإسماعيلية اليوم جراء انقلاب سيارة ميكروباص مستقرة، وإنه جار إجراء كافة الاشعات والتحاليل اللازمة لهم.

واضافت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مجمع الإسماعيلية  استقبل 5 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف بين 7 مصابين في الحادث.

وأشارت إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم، وجروح في الوجه والجسم وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهم لحين استكمال كافة الدعم الطبي لهم.

تفاصيل الحادث 

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الدواويس الصحراوي دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية. 

وانتقلت علي الفور قوات الشرطة الي مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة في منطقة منخفضة، على جانب الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

نقل المصابين بسيارة الإسعاف 

ودفع الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت 5 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما رفض اثنان من المصابين النقل بسبب إصابتهما الطفيفة في الحادث.

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