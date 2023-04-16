الشيخ جابر البغدادي عبر قناة الناس: ثلاث فرص للنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة

قال الشيخ جابر البغدادي، الداعية الإسلامي، إن هناك ثلاث فرص للنجاح والسعادة والفوز في الحياة الدنيا والآخرة، أولها صيام رمضان وقيامه، وثانيها رضا الأم والأب وصلة الرحم، والفرصة الثالثة هي الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

البغدادي: من فاته العمر وفاته باب العمل يلزم الصلاة على النبى

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «حى على الوداد»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «من فاته العمر وفاته باب العمل فليلزم باب الصلاة على سيدنا النبى، لو عاوز تفوز وتربح عليك دائما بالصلاة على سيدنا محمد، وأجلس فى مجالس الصلاة على سيدنا النبى».

واستكمل البغدادى: «لو مش قادر خلاص تعمل حاجة فى الدنيا صلى على النبى واذكره، ما دام خلاص غلقت كل الأبواب أمام خليت فى ذكر النبى هتفوز».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.