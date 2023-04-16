الداعية عمرو مهران على قناة الناس: الشيطان يضع حاجزا بين الإنسان وواقعه

قال عمرو مهران، الداعية الإسلامي، إنَّ الإنسان يمكنه الخروج من سيطرة النفسية للشيطان من خلال معرفة احتياجاته الحقيقية وتحديدها، إذ أن الشيطان يوسوس للإنسان في نقاط ضعفه واحتياجاته، مشيرًا إلى أن علماء النفس أكدوا أهمية احتياج يطلق عليه «الونس والدفء» الذي يقلل الخوف من المشكلات الحياتية اليومية، كما أن جزء من البقاء في الحياة مبني على هذا الاحتياج.

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» على قناة الناس، أنَّ الونس يتمثل في الناس المحيطة بالإنسان وتدعمه أثناء رحلة حياته، موضحًا أنه يجب على الإنسان الذي يعيش واقع صعب إشباع احتياج «الونس والدفء»، إذ أن الشيطان يعمل على وضع حاجز بين الإنسان وواقعه الذي يعيشه، وبالتالي يرفض الإنسان حياته بكل ما تحمله من «حلو ومُر».

الإنسان يتغير الزمن

وأشار «مهران»، إلى أنَّ الإنسان وكل من يحيط به يتغيرون بمرور الزمن وذلك نظرًا لطبيعة الحياة وأشغالها والصعاب التي يواجهها كل شخص في حياته، موضحًا: «هناك أشخاص ترفض أولادها بعد ما كبروا، ويقررون مقاطعتهم نفسيًا وعدم قبولهم رغم أنهم يعيشون معهم في نفس المنزل، وذلك بسبب كونهم جزء من الواقع الجديد الصعب الذين لا يتقبلونه».