الداعية نادية عمارة عبر قناة الناس: العطاء الإلهي يمثل قمة الهِبة

قالت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، إنَّ اسم الله «الوهاب» من جواهر المعاني في نص القرآن الكريم، ورد ذكره في القرآن الكريم بثلاثة مواضع، الأولى في سورة «آل عمران» وقوله تعالى: «رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»، بينما ذكر في مرتان في سورة «ص».

«وَهَبَ» في اللغة العربية

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة»، المذاع عبر قناة الناس، أن «وَهَبَ» في اللغة العربية تدل على العطاء بلا مقابل، والهِبة بدون مقابل أو غرض أي هي «العطية الخالية عن الأعواض والأغراض»، موضحة أن العوض مثل بيع الأشياء مقابل الحصول ثمنها.

قمة معنى الهِبة

وأشارت إلى أنَّ قمة معنى الهِبة تتمثل في كونها دون غرض في الأمر، مثل عطية الوالدين في الأبناء، موضحة أنَّ اسم الله عز وجل «الوهاب» يدور حول معاني كثيرة للغاية منها كونه سبحانه وتعالى كثير النعم والعطايا، وكثير المِنن ودائم العطاء، متابعة أن العطاء الإلهي يمثل قمة الهبة لأنه الله جل جلاله له الكمال في كل شيء، إذ أنه خالي عن العوض والغرض، والإنسان هو المنتفع في كل حال، لأن الله لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي.