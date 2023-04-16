علي جمعة عبر قناة الناس: شعبان عبدالعزيز الصياد كان يُلقب بـ«فارس القرآء»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ مصر ولادة للعظماء والفرسان، ويتعجب الجميع من ذلك، مشيرًا إلى أن الشيخ المرحوم شعبان عبدالعزيز الصياد كان يُلقب بـ«فارس القرآء» وولد عام 1940، وتوفي صغيرًا سنة 1998.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ والد الشيخ المرحوم شعبان عبدالعزيز الصياد كان قارئا وقدم في الإذاعة المصرية في بداية انطلاقها ونجح بالاختبارات، ولكنه لم يسجل القرآن الكريم فيها إذ أنه توفى في نفس يوم إرسال خطاب القبول بالإذاعة.

عبدالعزيز الصياد ترك بصماته على ابنه

وتابع، أنَّ عبدالعزيز الصياد ترك بصماته على ابنه «شعبان» الذي لم يدركه، موضحًا أن شعبان تعلم القرآن الكريم وحفظه ولكنه في نفس الوقت دخل المسلك العلمي، إذ أنه التحق بالمدرسة الأزهرية «المعهد»، حتى تخرج من أصول الدين.

بعثات الأزهر الشريف للخارج

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أنَّه يتمّ إرسال قارئ للقرآن الكريم وآخر عالم عند سفر بعثة للخارج بناء على طلب المسلمين بالدول الأفريقية أو الأسيوية أو الأوربية وغيرهم بهدف إحياء ذكرى رمضان وغيره، موضحًا أنَ العلماء الذين يسافرون في تلك البعثات يحافظون القرآن ويتقنوه ولكن يتمّ إرسال قارئ كونها تمثل فن في المقام الأول، ومن ثم تُدعم بالعلم.