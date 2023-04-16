محافظ جنوب سيناء يشيد بأعمال تطوير الحملة الميكانيكية في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مساحة المحافظة 30 ألف كيلو متر مربع تقريبا والمدن متباعدة عن بعضها، بالإضافة إلى وجود وديان في العمق الاستراتيجي وهذا يحتاج لزيارتها سيارات ذات طابع خاص لتأدية المهام.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ أعمال تطوير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، وتفقد السيارات والمعدات بها، وحالة كل منها، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والسيد عوض عضو مجلس النواب.

الصيانة الدورية

أكد المحافظ لـ«الوطن» ضرورة أعمال الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، واطلع على أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة للمعدات.

وأشاد المحافظ خلال التفقد بأعمال التطوير التي تمت مشددا على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتعطل منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة.

الالتزام بالسرعات المقررة

طالب المحافظ ضرورة التزام السائقين بالسرعة المقررة على الطرق الدولية والساحلية لتفادي الغرامات من ناحية والحفاظ على أرواح المواطنين من ناحية أخرى، وقال لابد أن يتم محاسبة أي مقصر لا يلتزم بالتعليمات.

وتابع ضرورة عمل سجل لكل سيارة ومركبة مدون فيه البيانات وتاريخ تغيير الزيوت وقطع الغيار.