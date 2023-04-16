طقس ربيعي معتدل في جنوب سيناء.. وجبل موسى يسجل 21 درجة لأول مرة

تحسن الأحوال الجوية في محافظة جنوب سيناء شمل كل المدن، حيث تشهد مدن جنوب سيناء صباح اليوم الأحد طقسا ربيعيا معتدلا على كل الأنحاء وشديد الحرارة على طابا.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة في تحسن منذ أمس وارتفعت الحرارة في بعض المدن مع اقتراب إجازة شم النسيم المقررة غدا الاثنين، موضحاً أن هذا الطقس سوف يساعد المواطنين على نزول المياه والاستمتاع بالإجازة على الشواطئ.

جبل موسى 21 درجة

اكد محافظ جنوب سيناء أن جبل موسى بسانت كاترين أحد المقاصد السياحية العامة في المدينة ويستقبل آلاف السياح سنوياً، مشيرا إلى أن قمة جبل موسى سجلت لأول مرة درجة حرارة 21 درجة منذ 4 شهور، بينما سجلت قمة جبل سانت كاترين 18 درجة، بينما بلغت درجة حرارة مدينة سانت كاترين اليوم الأحد 23 درجة، مع هدوء في حركة الرياح وبلغت نسبة الرطوبة 46%.

أشار إلى أن جبل موسى استقبل خلال 48 ساعة 1000 سائح من مختلف الجنسيات، وقال إنه يتوقع إقبالا على المدينة في عيد الفطر وانتهاء موسم البرودة.

مدينة طابا أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة

سجلت مدينة طابا الواقعة على رأس خليج العقبة 34 درجة وهي اعلي درجة حرارة علي مستوي المحافظة، وبلغت نسبة الرطوبة في الهواء 57%، وسرعة الرياح 10 كيلو متر في الساعة.

سجلت مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد 31 درجة مئوية، وسرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة والرطوبة في الهواء 57%، مدينة دهب سجلت درجة حرارة 30 درجة، مدينة نويبع 32 درجة، طور سيناء سجلت 32 درجة.