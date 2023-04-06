موعد صلاة العيد 2023 في محافظة البحر الأحمر.. تُقام بـ222 مسجدا

تستعد أوقاف البحر الأحمر بعدد من المساجد، لأداء صلاة العيد 2023 في محافظة البحر الأحمر، يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، إذ يتوافد الآلاف من المواطنين على المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة البحر الأحمر

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحر الأحمر، في تمام الساعة 5:40 صباح يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، حيث يؤدي آلاف المواطنين الصلاة في 222 مسجدا بالمحافظة.

وعن مساجد صلاة العيد في البحر الأحمر، كشف مسؤلو أوقاف البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز 222 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر بمدن المحافظة، بعدد 107 مساجد في الغردقة و27 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و24 مسجدًا في سفاجا و30 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم والشلاتين 15 وحلايب 9 مساجد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

ما موعد عيد الفطر المبارك 2023؟

يتساءل المسلمون عن موعد عيد الفطر 2023، وأجاب معهد البحوث الفلكية في بيان صحفي عن ذلك، بإنّ غرة شهر شوال لعام 1444 هجريًا، تكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023.