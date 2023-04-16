مصرع رجل وزوجته وإصابة طفلتين في انقلاب سيارة بمطروح

لقي شخص وزوجته مصرعهما وأصيب فتاتان بنات المتوفية، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح السلوم الدولي، منذ قليل، 10 شرق مدينة براني اتجاه السلوم.

وعلى الفور انتقلت سياره الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الضحايا أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحايا حادث سيارة طريق مطروح السلوم

واستقبلت مستشفى براني التخصصي ضحايا حادث سيارة طريق مطروح السلوم وهم كل من: خالد سعيد النمر 40 سنة مقيم السلوم، توفي فور وصوله المستشفى، وزوجته هدى مهنى أحمد الصاوي 31 سنة توفيت بموقع الحادث، والطفلتين روفان طارق أحمد 5 سنوات مصابة اشتباه نزيف بالمخ، وريتاج طارق أحمد 7 سنوات مصابة اشتباه نزيف بالمخ، وعدة إصابات متفرقة في الجسم وهما في حالة سيئة، وجاري المتابعة من خلال فريق الانتشار السريع بالمستشفى بقسم الاستقبال تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهما.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيدي براني وشرطة تأمين طريق مطروح السلوم إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على اسباب وقوع حادث سيارة براني والكشف عن الملابساته ورفع تقرير شامل الى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.