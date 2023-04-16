محطة بحوث سخا: قمح «الديورم» ورغيف العيش ينتج من أراضي الصعيد

أكد الدكتور هاني سعد، أستاذ متفرغ بقسم بحوث القمح، بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أنواع تقاوي القمح الذي يتم زراعتها في محافظات صعيد مصر، بالوجه القبلي هي أصناف عالية الجودة، والتي يعتمد عليها في صناعة المكرونة من القمح "الديورم"، كما يتم إنتاج الدقيق الفاخر لرغيف العيش منها، مشيراً إلى أن أراضينا العافية في صعيد مصر مليئة بالخير الوافر.

أصناف القمح المنزرع في محافظات الصعيد

وأشار الدكتور "البرهامي"، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن أصناف القمح المنزرعة في محافظات الوجه القبلي هي، سدس 12، وجميزة 11، وبني سويف 1، وبني سويف 5، و6، و7، وهي أصناف قمح تحتاج حال زراعتها إلي درجة حرارة مرتفعة بخلاف ما يزرع من أصناف قمح في محافظات وجه بحري، ويصل إنتاج الفدان القمح الواحد منها لنحو 23 أردب قمح وهي إنتاجية ممتازة.

آلاف الأفدنة من القمح المنزرع

ولفت إلى أن المساحات المنزرعة من أصناف تقاوي القمح عالية الجودة في محافظات الصعيد في مصر، حيث تقدر المساحة المنزرعة منها بنحو مليون و700 ألف فدان قمح، سواء لقمح "الديورم"، أو قمح رغيف العيش.