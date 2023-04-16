غرفة عمليات بـ«التموين» لمتابعة توريد القمح 2023.. سعر الإردب 1500 جنيه

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح 2023 من المزارعين والذي بدأ أمس السبت ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين مخزون القمح المحلي، ومن المتوقع أن يصل حجم التوريد هذا العام كمية 5 ملايين طن، بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر إردب القمح إلى 1500 جنيه بدلًا من 1250 جنيهًا.

توريد القمح 2023

وبدأت مديريات التموين بالمحافظات بداية من أمس السبت 15 أبريل الجاير استلام توريد القمح 2023 من المزارعين مع بدء موسم الحصاد وزيادة سعر الأردب، والذي اعتبره الفلاحون هدية عيد الفطر المبارك لهم من الحكومة والرئيس السيسي، وفقا لتصريحات سابقة لنقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام.

زيادة عمليات توريد القمح

ومن المتوقع زيادة عمليات توريد القمح هذا العام بسبب إقبال الفلاحين للتوريد لصالح وزارة التموين، بعد مواكبة سعر التوريد الجديد المعلن من الحكومة للسعر الحر، والذي يسهم في زيادة دخل الفلاح فضلا عن كونه السعر العادل للأردب.

مراجل زيادة سعر أردب القمح

وشهد سعر أردب القمح 3 زيادات عن سعر العام الماضي، وجاءت كالتالي:

- 880 جنيهًا سعر توريد إردب القمح 2022.

- إقرار زيادة سعر التوريد في 2023 إلى 1000 جنيه.

- إقرار زيادة ثانية في سعر توريد إردب القمح لتصبح 1250 جنيهًا.

- إقرار زيادة ثالثة بقرار الحكومة ليصبح 1500 جنيه.